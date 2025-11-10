Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам вніс зміни до складу команди перед листопадовими матчами відбору чемпіонату світу 2026 року.

Через травму щелепи, отриману у поєдинку Тоттенгема проти Манчестер Юнайтед (2:2) в 11-му турі АПЛ, нападник Рандаль Коло Муані не зможе приєднатися до національної команди.

Його місце в заявці посяде 32-річний форвард Ланса Флоріан Товен. Про це повідомила пресслужба Французької федерації футболу.

Для Товена це вже другий виклик у збірну за останні місяці. У жовтні він також отримував запрошення замість травмованого вінгера ПСЖ Бредлі Барколя. Тоді Флоріан провів два матчі відбору до ЧС-2026 і відзначився голом у ворота Азербайджану.

Нагадаємо, у листопаді команда Дідьє Дешама проведе дві зустрічі: 13 листопада у Парижі проти збірної України та 16 листопада на виїзді з Азербайджаном.