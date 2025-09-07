Павло Василенко

Після стартового матчу відбору ЧС-2026 проти Франції (0:2) збірна України розпочала цілеспрямовану підготовку до другого поєдинку вересневого циклу – проти Азербайджану.

Вчора тренерський штаб синьо-жовтих розділив команду на дві умовні групи. Перша – ті, хто провів матч з Ле бле в запасі або виходив на заміну, провела тренування. Друга – ті, хто вийшов у Вроцлаві у стартовому складі, займалася відновлюванням.

Як повідомляє офіційний сайт УАЛ, сьогодні команда провела тренування і зібралася у дорогу. Виліт до Баку, де 9 вересня на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова пройде гра Азербайджан – Україна (19:00 за Києвом) запланований сьогодні по обіді.