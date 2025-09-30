Сергій Стаднюк

Вівторок, 30 вересня, подарує футбольним уболівальникам насичений день Ліги чемпіонів. Проте для українського вболівальника центральним стане інший матч.

У Другій лізі відбудеться останній поєдинок десятого туру. О 15:30 Локомотив прийматиме дубль Лівого Берега. Це шанс для господарів закріпитися у верхній частині турнірної таблиці групи Б.

15:30 | Локомотив – Лівий Берег-2. Пряма трансляція

Вечір в Європі буде цілковито присвячений матчам другого туру загального етапу Ліги чемпіонів. О 19:45 першими стартують матчі Аталанта – Брюгге та Кайрат – Реал Мадрид. У вечірній слот, о 22:00, розпочнеться основна програма вечора: Атлетико зустрінеться з Айнтрахтом, Буде-Глімт на завжди важкому штучному полі перевірить оновлений Тоттенгем Томаса Франка. Галатасарай прийме Ліверпуль, Інтер зіграє зі Славією, Марсель із Аяксом, а Пафос зійдеться з Баварією.

Найцікавішим для українського вболівальника стане протистояння Челсі з командою свого двічі колишнього тренера Жозе Моурінью Бенфіки. З імовірністю в 90% на поле вийдуть обидва українці, Анатолій Трубін і Георгій Судаков.

19:45 | Аталанта – Брюгге. Пряма трансляція

19:45 | Кайрат – Реал Мадрид. Пряма трансляція

22:00 | Атлетико – Айнтрахт. Пряма трансляція

22:00 | Буде-Глімт – Тоттенгем. Пряма трансляція

22:00 | Галатасарай – Ліверпуль. Пряма трансляція

22:00 | Інтер – Славія Прага. Пряма трансляція

22:00 | Марсель – Аякс. Пряма трансляція

22:00 | Пафос – Баварія. Пряма трансляція

22:00 | Челсі – Бенфіка. Пряма трансляція

Центральним для відчизняного поціновувача футболу стане матч другого туру групового етапу чемпіонату світу U-20. Юнацька збірна зіграє з однолітками із Панами. Перемога у цій на 99% гарантує «синьо-жовтим» плей-оф.

23:00 | U-20. Панама – Україна. Пряма трансляція