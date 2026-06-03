Збірна України з мініфутболу досягла історичної позначки на Євро
Наша команда провела яскравий чвертьфінал проти Грузії
близько 2 годин томуПідписатися в
Збірна України / Фото - Facebook
Збірна України з мініфутболу обіграла Грузію у чвертьфіналі Євро-2026 – 4:0.
Наша команда вперше у своїй історії вийшла до півфіналу континентальної першості, де зіграє проти Угорщини.
Матч відбудеться завтра, 3 червня. Початок – о 20.15.
На груповому етапі Україна посіла перше місце у квартеті з Сербією, Туреччиною і Бельгією.
Євро-2026. Чвертьфінал
Грузія – Україна 0:4
Голи: 0:1 – 12 Грицина, 0:2 – 19 Грицина, 0:3 – 26 Грицина, 0:4 – 47 Колесников
Нагадаємо, Україна обіграла Польщу в першому матчі під керівництвом Мальдери.