Здобув золото і став вільним агентом. Порту оголосив про розставання з Тьягу Сілвою
Бразилець провів за португальський клуб 14 матчів
близько 2 годин тому
Португальський Порту оголосив про завершення співпраці з досвідченим бразильським захисником Тьягу Сілвою.
Контракт 41-річного центрального бека з «драконами» був розрахований до кінця поточного сезону-2025/26, і сторони прийняли спільне рішення не продовжувати угоду.
Бразилець приєднався до португальського гранда у грудні минулого року в статусі вільного агента. Попри короткостроковий етап кар'єри на Драгау, зірковий ветеран встиг допомогти команді завоювати титул чемпіона Португалії.
Загалом у складі Порту Тьягу Сілва провів 14 поєдинків у всіх офіційних турнірах.
