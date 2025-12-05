Сьогодні, 5 грудня, у Вашингтоні відбудеться жеребкування групового етапу чемпіонату світу 2026 року. Початок церемонії заплановано на 19:00 за київським часом.

Чемпіонат світу вперше проходитиме у розширеному форматі: 48 збірних будуть розподілені на 12 груп по чотири команди. На цей момент уже визначено 42 учасники майбутнього турніру.

Цього року ФІФА застосує низку принципів, які мають забезпечити збалансованість груп. Система розведення збірних передбачає, що команди з верхніх позицій рейтингу не зможуть зустрітися на ранніх стадіях турніру. Такий підхід, зокрема, не дозволить Іспанії та Аргентині потрапити в одну частину сітки, аналогічно — Франції та Англії.

Ще одне важливе правило стосується конфедерацій: у кожній групі не може бути більше однієї команди з одного континенту. Виняток — УЄФА, чиї представники можуть зустрітися у кількості до двох збірних.

Жереб почнуть з розподілу команд першого кошика, після чого визначатимуться позиції учасників з інших корзин. Для оптимального формування груп будуть використані алгоритми штучного інтелекту, які давно застосовує УЄФА.

Як тепер виходитимуть з групи

Формат плей-оф також змінено. До стадії 1/16 фіналу кваліфікуються:

• дві найкращі команди кожної з 12 груп

• вісім збірних, що посядуть треті місця

Таким чином, у раунд 1/16 вийдуть 32 команди, а турнірна сітка буде відомою заздалегідь.

Дати проведення ЧС-2026

• Груповий етап: 11–27 червня

• 1/16 фіналу: 28 червня – 3 липня

• 1/8 фіналу: 4–7 липня

• Чвертьфінали: 9–11 липня

• Півфінали: 14–15 липня

• Матч за третє місце: 18 липня

• Фінал: 19 липня

Нагадаємо, збірна України також візьме участь у жеребкуванні і отримала місце у четвертому кошику напередодні події.

