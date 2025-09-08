Ротань – про футбол ПСЖ: «Ми до цього теж прагнемо»
Тренер Полісся хотів би зіграти проти Забарного та компанії
близько 1 години тому
Головний тренер Полісся Руслан Ротань під час пресконференції розповів, з якими командами хотів би зіграти.
У першу чергу, нам дуже хочеться бути на одному рівні з командами Ліги чемпіонів. Ми до цього прагнемо, це найголовніше. З якою командою? Ну, мабуть, із ПСЖ, який на сьогодні є найсильнішою командою. Вона виграла Лігу чемпіонів, вона грає в той футбол, який сьогодні є вітриною, тому ми до цього також прагнемо.
Коли ти граєш з такими командами, ти зростаєш. Я впевнений, що ці два матчі з Фіорентиною дали нам дуже багато досвіду на майбутнє. Сто відсотків. Нехай цей результат на сьогодні невдалий, але я впевнений, що ми зросли. В психологічному плані та ігровому. На жаль, поки що у нас менталітет не на належному рівні, тому що впевненість дуже багато дає.
Якщо порівняти навіть ці два матчі з Фіорентиною. Програючи 0:3 після першої гри, вийти на другу гру налаштованими й вірити в те, що це можна змінити – насправді так і було. Я бачив, як у хлопців горіли очі, як вони вірили в це. І як потім після пропущеного голу це все змінилося – це, на жаль, наш менталітет. Тому я хотів би якраз, щоб цей менталітет у нас змінився на те, щоб ми були більш впевнені в своїх силах і більше вірили у себе.
Також Ротань розповів про перші місяці роботи на чолі Полісся.
