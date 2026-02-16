Журналісти очікують побачити Ваната та Циганкова в основі Жирони на гру з Барселоною
Український форвард залікував пошкодження
1 день тому
Владислав Ванат/фото: Жирона
Іспанські ЗМІ оцінили шанси українського нападника Жирони Владислава Ваната вийти у стартовому складі на матч 24-го туру Ла Ліги проти Барселони.
За інформацією авторитетного видання MARCA, головний тренер Жирони Мічел Санчес може розраховувати на участь Віктора Циганкова та Владислава Ваната з перших хвилин зустрічі.
Матч Жирона – Барселона пройде на стадіоні Монтіліві у понеділок, 16 лютого, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.