Жирона з Циганковим мінімально програла Атлетіко
Українець на полі провів всі 90 хвилин
близько 2 годин тому
У матчі іспанської Прімери Жирона мінімально програла мадридському Атлетіко.
Єдиний гол у поєдинку в середині першого тайму забив Адемола Лукман, який відзначився після передачі Антуана Грізманна.
Український вінгер гостей Віктор Циганков вийшов у стартовому складі, провівши свій 33-й матч за каталонців у сезоні. Воротар Владислав Крапивцов залишився в запасі.
Ла Ліга. 37-й тур
Атлетіко – Жирона – 1:0
Гол: Лукман, 21
Атлетіко має в активі 69 очок і посідає четверте місце. 24 травня у заключному турі матрацники поборються з Вільярреалом за бронзові медалі.
