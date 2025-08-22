Колишній тренер ЛНЗ, Чорноморця та Карпат Олег Дулуб поділився аналізом першого матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів – Динамо Київ (1:3).

Перш за все, було видно, що «Маккабі» цілеспрямовано атакувало зони між центральним захисником та фланговим захисником. Два перші голи були схожими.

І «Динамо» вийшло з трьома центральними півзахисниками, один з яких оборонного плану. Опорна зона не догравала у цих гольових моментах. Але я розумію, для чого виставляли Шапаренка та Піхальонка – щоб домінувати у грі.

Плюс момент з видаленням – після нього треба було перебудовуватися. Позиція Михавка в ролі флангового захисника – таке собі, викликає сумніви. Тарас – це більше центральний захисник.

Чому не пресингували? Важко сказати, не перебуваючи всередині команди. Високий пресинг взагалі вважається вищим пілотажем у грі в обороні. Це завжди базується на хорошій фізичній готовності. Цілком можливо, що це пов’язано з тим, що гравці просто втомлюються від переїздів та постійних ігор. Те, з чим зараз стикаються «Динамо», «Шахтар» та «Полісся».

Відставка Шовковського? Думаю, мені чутки не треба коментувати. Тут все залежить від керівництва – наскільки воно довіряє Шовковському.

Кваліфікація – це більше стратегічні матчі, де треба прораховувати дві гри. Наприклад, у цьому матчі «Динамо», як на мене, помилилося – при рахунку 1:1 та видаленні намагалося грати на перемогу. У підсумку отримали два пропущені м’ячі. У цій ситуації треба було просто грати на нічию, бо так вже складався матч.

А друге протистояння завжди пов’язане з першим. Гра на такому рівні – це 4-6 таймів. Треба правильно розставляти пріоритети. Тут важливий психологічний момент – наскільки команда буде налаштована на реванш. І другий важливий фактор – швидкий забитий гол. Якщо вдасться, то гра може перевернутися. Я дуже сподіваюся, що цей тиждень «Динамо» використає для підготовки та відпочинку гравців, – сказав Дулуб в інтерв’ю Тribuna.com.