Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко прокоментував поразку команди у матчі стартового туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:2).

Двоякі враження, адже ми побачили дві різні гри. У першому таймі ми діяли невпевнено, хоча Франція грала повільно, лиш пресингувала різко та з розумінням. Ми ж трохи перегоріли, надто багато дивилися на суперника, і Франція, скориставшись нашими помилками, забила гол.

Після пропущеного ми розгубились, й було зрозуміло, що тепер грати буде дуже складно, потрібно відкриватися. Однак у другому таймі все змінилося. Нам вдалося переналаштуватися, ми пресингували, діяли набагато впевненіше, знаходили вільні зони. Ми комбінували, перекочували м’яч зліва направо й навіть мали моменти, коли могли забивати. Як Довбик чи Забарний. Якийсь період ми грали на рівних з однією з найкращих країн світу, і це дуже приємно бачити.

Мені здається, що наш тренерський штаб завжди не використовує заміни на початку другого тайму. У мене таке враження, що тренери чекають до останнього моменту. Тут немає критики з мого боку, вони дивляться на це зі свого боку. Але я завжди вважаю, що коли в тебе є нові, свіжі гравці, які можуть вирішити хід зустрічі, їх потрібно випускати, особливо коли гра перебуває в тупиковій ситуації.

Загалом, у другому таймі мені дуже сподобалися командні дії. Якщо після червневих товариських матчів у Канаді ми критикували збірну, то зараз я бачу потенціал, є гравці, які можуть грати у футбол на високому рівні. Але нам не вистачає цього на весь матч. Як сказав Денис Бойко, нам треба змінювати менталітет, і про це ми говоримо вже багато років. Потрібно ще в юнацькому футболі виховувати відчуття, що ми можемо грати з топовими командами та перемагати.

Не думаю, що нічия була б закономірним результатом. Водночас ми на сто відсотків награли на один гол. Справедливо, якби гра закінчилась з рахунком 2:1. Відверто кажучи, ми грали на своїх максимальних обертах у другому таймі, тоді як Франція могла ще додати, – сказав Левченко в інтерв’ю ua.tribuna.com.