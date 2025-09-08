Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич проаналізував хід програного матчу стартового туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:2).

У складі нічого не здивувало. Як то кажуть, хто був в обоймі, тих і поставили. Тут особливо нічого не придумаєш. Звісно, що якщо був би Циганков, то напевно він би грав в основі. Миколенко грав би зліва у захисті, а Зінченко в середині. На жаль, наша збірна зіткнулася з епідемією травм. Дешам ламав голову над тим, кого поставити, бо у Франції два рівноцінних склади, а у нас випустили тих, хто є.

Французи дуже сильно провели перший тайм. Вони взагалі не давали дихати Україні, навіть м’яча торкатися. У другому таймі Франція вже почала грати на контратаках і дала свободу нашій команді.

В епізоді з першим голом Судакову треба було назад бігти, а не пішки йти. Георгій явно не встиг за опонентом. Не можна залишати суперника одного на 12-х метрах перед воротами, щоб він спокійно пробивав без супротиву. Тренерський штаб обов’язково розбере цей момент.

Щодо другого голу, перевага завжди у нападаючого, який біжить лицем до воріт. Тим більше у Мбаппе фантастична швидкість, йому треба було просто прокинути м’яч, що він і зробив. Я абсолютно не виню Забарного, – заявив Маркевич в інтерв’ю BLIK.ua.