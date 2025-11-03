Сергій Разумовський

Завершилися всі матчі 16-го туру української Другої ліги.

У групі А Вільхівці на виїзді здолали дубль Буковини. Попри на 12-й хвилині Ілля Цуркан відкрив рахунок після помилки Назара Гамолова. Після перерви він же не реалізував вихід віч-на-віч, але після навісу Орлова Дмитро Нємчанінов зрізав м’яч у власні ворота. На 71-й хвилині після кутового ветеран виправився, скинувши на Михайла Шестакова, який головою знову вивів Вільхівці вперед, а на 85-й Василь Дебич, перехопивши невдалий поперечний пас Данила Голуба, встановив підсумок 1:3. Ситуація у групі має такий вигляд:

У групі Б Чорноморець-2 і Пенуал зіграли внічию 2:2. Уже на 12-й хвилині Вєнік вивів господарів уперед, та на 40-й Матко відновив рівновагу. На старті другого тайму, на 47-й, Маціюк вивів гостей уперед, але на 70-й Жоао Нето зрівняв рахунок, тож команди розійшлися миром. Ситуація у таблиці виглядає так:

Пробій набрав 29 очок і на три бали відірвався від Руху-2 в групі Б. Куликів посідає четверту сходинку з 21 пунктом.

Друга ліга, 16-й тур

Група А

Буковина-2 – Вільхівці 1:3

Голи: Нємчанінов, 52 (автогол) – Цуркан, 12, Шестаков, 71, Дебич, 85

Група Б

Чорноморець-2 – Пенуал 2:2

Голи: Вєнік, 12, Жоао Нето, 70 – Матко, 40, Маціюк, 47