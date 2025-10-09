Зінченка звинувачують у проблемах Арсенала: «Не преніс хороших результатів»
Грем Бейлі назвав трансфер українця невдалим для лондонського клубу
близько 1 години тому
Головний кореспондент TBR Football Грем Бейлі розкритикував наставника лондонського Арсеналу Мікеля Артету за рішення придбати українського захисника Олександра Зінченка влітку 2022 року.
«Давайте не забувати, що коли Артета тільки-но прийшов, він був відповідальним за кілька трансферів, які останнім часом зіпсували обстановку. Зінченко та Габріель Жезус не принесли хороших результатів, і їх придбання обійшлися дуже дорого», - сказав Бейлі в ефірі подкасту Beyond the Back Four.
Тоді Арсенал заплатив Манчестер Сіті 35 мільйонів євро за перехід футболіста. Після закінчення нинішнього сезону у Зінченка, який зараз виступає за Ноттінгем Форест на правах оренди, закінчується контракт із лондонським клубом.
