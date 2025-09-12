Зінченко обрав ігровий номер в Ноттінгем Форест
Повернення до витоків
близько 1 години тому
Олександр Зінченко / Фото - Ноттінгем Форест
Олександр Зінченко став першим українським гравцем, який гратиме за Ноттінгем Форест.
28-річний гравець національної збірної України приєднався до лісників під кінець літнього трансферного вікна на правах оренди з Арсенала.
Вчора Олександр прибув до розташування Форест після матчів за збірну України. У новому клубі Зінченко гратиме під номером 35, який використовував у перші сезони в Манчестер Сіті.
Раніше повідомлялося, що Зінченко не зможе зіграти у наступному турі АПЛ.