Павло Василенко

Під час матчу збірних Данії та України в Оденсе, який було зупинено за рахунку 2:1 на користь господарів на 65-й хвилині, свідомість втратив досвідчений хавбек Крістіан Еріксен. З цього приводу висловився український футболіст Олександр Зінченко.

«Ми всі з тобою, Крістіане», – відреагував Зінченко в своєму Instagram.

Інцидент стався через п'ять років після того, як Еріксен переніс зупинку серця на Євро-2020, яке відбулося у червні 2021 році. Це сталося під час матчу групового етапу проти Фінляндії, коли серце футболіста зупинилося приблизно на п'ять хвилин, і життя данця врятували на полі.

34-річний Еріксен грає за Вольфсбург, який вилетів з Бундесліги.