Зінченко відреагував на інцидент з Еріксеном у матчі збірних України та Данії
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близько 2 годин томуПідписатися в
Крістіан Еріксен. Фото: Getty Images
Під час матчу збірних Данії та України в Оденсе, який було зупинено за рахунку 2:1 на користь господарів на 65-й хвилині, свідомість втратив досвідчений хавбек Крістіан Еріксен. З цього приводу висловився український футболіст Олександр Зінченко.
«Ми всі з тобою, Крістіане», – відреагував Зінченко в своєму Instagram.
Інцидент стався через п'ять років після того, як Еріксен переніс зупинку серця на Євро-2020, яке відбулося у червні 2021 році. Це сталося під час матчу групового етапу проти Фінляндії, коли серце футболіста зупинилося приблизно на п'ять хвилин, і життя данця врятували на полі.
34-річний Еріксен грає за Вольфсбург, який вилетів з Бундесліги.
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