Джек Гріліш, який грає за Евертон на правах оренди з Манчестер Сіті, одержав стресовий перелом стопи. За словами тренера Девіда Моєса, вінгеру буде потрібна операція.

Моєс відверто висловив своє розчарування втратою одного з ключових гравців команди.

«Ми вважаємо, що йому, ймовірно, знадобиться операція, хоча це ще не остаточно підтверджено. Так, це, ймовірно, виключає його з гри до кінця сезону Це справді розчаровує гравця, клуб і всіх нас. Він така важлива частина команди, важлива особистість, великий досвід для нас. Нам його не вистачатиме».

