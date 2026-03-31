Володимир Кириченко

Хавбек Манчестер Сіті Бернарду Сілва близький до відходу з англійського клубу у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 31-річний португалець прагне покинути команду вільним агентом, рішення майже ухвалено. Його контракт розрахований до 30 червня.

🚨🇵🇹 Bernardo Silva plan for the summer is to leave Manchester City as free agent.



Clear indications since January as called for months, several clubs keen in Europe, Saudi, MLS — decision now almost done.



Full focus on Man City now then after he’ll pick his next club.



🎥➕… pic.twitter.com/KBsQ9OH3Zs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 30, 2026

Починаючи з січня і до тепер до Сілви є інтерес з боку клубів МЛС, Саудівської Аравії та Європи. Однак наразі Бернарду повністю зосереджений на кінцівці поточного сезону.

Сілва був куплений влітку 2017 року з Монако за 50 млн євро.

