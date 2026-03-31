Зірка Манчестер Сіті влітку залишить команду вільним агентом
До нього є інтерес з боку клубів МЛС, Саудівської Аравії та Європи
близько 1 години тому
Хавбек Манчестер Сіті Бернарду Сілва близький до відходу з англійського клубу у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 31-річний португалець прагне покинути команду вільним агентом, рішення майже ухвалено. Його контракт розрахований до 30 червня.
Починаючи з січня і до тепер до Сілви є інтерес з боку клубів МЛС, Саудівської Аравії та Європи. Однак наразі Бернарду повністю зосереджений на кінцівці поточного сезону.
Сілва був куплений влітку 2017 року з Монако за 50 млн євро.
Нагадаємо, дубль O'Райллі приніс Манчестер Сіті перемогу у фіналі Кубка англійської ліги над Арсеналом.
