Вінгер Шахтаря Аліссон Сантана може змінити клуб уже під час найближчого літнього трансферного вікна. Як повідомляє Fotospor, інтерес до 20-річного бразильського футболіста виявляє Галатасарай, який уважно стежить за ситуацією навколо гравця донецької команди.

За інформацією джерела, турецький гранд розглядає Аліссона як одного з можливих кандидатів на підсилення атаки у разі кадрових змін у міжсезоння. Насамперед ідеться про ймовірний продаж Бариша Їлмаза, який може залишити команду влітку. Саме тому Галатасарай уже зараз опрацьовує потенційні варіанти заміни та звернув увагу на молодого бразильця, який досить яскраво проявив себе у складі Шахтаря.

Також у повідомленні йдеться, що у випадку, якщо турецький клуб перейде від зацікавленості до конкретних дій і надішле офіційну пропозицію, важливу роль у можливому трансфері відіграватиме позиція головного тренера гірників Арди Турана. Саме його рішення, за даними джерела, може стати визначальним у питанні майбутнього футболіста. Якщо наставник підтримає продаж, перехід Аліссона до Галатасарая стане цілком реальним сценарієм.

Аліссон приєднався до Шахтаря в березні 2025 року. Донецький клуб придбав бразильського вінгера в Атлетіко Мінейро за 14 мільйонів євро. Контракт футболіста з Шахтарем чинний до 31 грудня 2029 року, тож клуб має сильні переговорні позиції у разі потенційного інтересу з боку інших команд.

Попри молодий вік, Аліссон уже встиг стати помітною фігурою в складі «гірників». На цей момент він провів за Шахтар 33 матчі в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок сім забитих м’ячів і 12 результативних передач.

