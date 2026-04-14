Сергій Разумовський

Матч-відповідь між Шахтарем і АЗ Алкмар у чвертьфіналі Ліги конференцій обслуговуватиме німецька бригада арбітрів на чолі зі Свеном Яблонскі. Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Асистентами головного арбітра на лініях будуть Едуард Байтінгер та Лассе Кословскі. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Харм Осмерс. За роботу системи VAR відповідатимуть Беньямін Бранд і Роберт Шредер.

У першому, номінально домашньому матчі донецький клуб упевнено переграв АЗ Алкмар з рахунком 3:0. У складі Шахтаря голами відзначилися Педріньйо та Аліссон, який оформив дубль.

Матч-відповідь відбудеться в Нідерландах у четвер, 16 квітня. Початок зустрічі — о 19:45 за київським часом.

