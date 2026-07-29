Вінгер Полісся Леандру Андраде розповів про майбутній матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Копенгагена у порівнянні з першою грою. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Насправді була нелегка гра, це була важка гра, тому що ми протистояли великій команді. І це був мій перший офіційний матч у складі «Полісся». І так, я б сказав, що з кожним днем, я все краще розумію філософію клубу та вимоги тренерського штабу — як у тактичному плані, так і в технічних нюансах . Тому я б сказав, що є ще дуже і дуже багато речей, які потрібно покращувати, якщо говорити індивідуально про мою гру.

Перша гра завершилась з відповідним рахунком, але я переконаний, що повторна зустріч буде зовсім іншою. Якщо говорити про другий матч — обидві команди вже детально вивчили одна одну. Тому хтось краще проявить себе в одних аспектах, а хтось — в інших. Це буде інша гра, тому що раніше команди ще не зустрічалися і не були готові одна до одної, а тепер обидва колективи чудово розуміють, чого чекати від суперника.