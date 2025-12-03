У поєдинку 14-го туру Англійської Прем'єр-ліги Евертон зумів здобути мінімальну перемогу над Борнмутом. Єдиний м'яч у цій зустрічі забив Джек Гріліш, який після гри поділився емоціями успішного результату.

«Сюди важко приїжджати — що з Евертоном, що з будь-якою іншою командою на моїй пам'яті. І, я чув, у Евертона тут раніше були не дуже хороші результати. Тож виграти приємно.

У нас вже кілька хороших ігор поспіль, і ми піднялися у верхню частину турнірної таблиці. Будемо сподіватися», — цитує слова Гріліша BBC.