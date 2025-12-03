Зірковий партнер Миколенка оцінив перемогу над Борнмутом: «Сюди важко приїжджати»
Гріліш дав коментар після звитяги Евертона
близько 7 годин тому
У поєдинку 14-го туру Англійської Прем'єр-ліги Евертон зумів здобути мінімальну перемогу над Борнмутом. Єдиний м'яч у цій зустрічі забив Джек Гріліш, який після гри поділився емоціями успішного результату.
«Сюди важко приїжджати — що з Евертоном, що з будь-якою іншою командою на моїй пам'яті. І, я чув, у Евертона тут раніше були не дуже хороші результати. Тож виграти приємно.
У нас вже кілька хороших ігор поспіль, і ми піднялися у верхню частину турнірної таблиці. Будемо сподіватися», — цитує слова Гріліша BBC.
Варто зазначити, що Гріліш захищає кольори команди з Ліверпуля на умовах оренди, перейшовши до Евертона з Манчестер Сіті.
Раніше в Англії оцінили виступ Миколенка в матчі проти Борнмута.
