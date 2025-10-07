Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич поділився думкою щодо списку викликаних гравців до табору «синьо-жовтих» на матчі європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2025 проти Ісландії й Азербайджану.

Чи достатньо Довбика та Ваната в атаці? Ні. Потрібно, щоб був ще один форвард.

У Романа Яремчука є характер і лідерські якості, але Довбик трохи оживає, Ванат вже забиває за Жирону. Якщо в Ісландії можна обійтися одним нападником на полі, то в грі з Азербайджаном, на мій погляд, потрібно грати в два форварди, тому третій гравець цього амплуа повинен бути на заміні. Чому б не запросити того ж Філіппова з Полісся. Цей гравець набрав непогану форму.

У матчі з Ісландією віддав би перевагу Ванату. Тут потрібна швидкість. Довбик – нападник таранного типу. А у ісландців фактурний захист, тому йому, на мій погляд, буде складніше, ніж Ванату, – заявив Маркевич в інтерв'ю Meta.ua.