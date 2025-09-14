Після міжнародної паузи на матчі збірних відновлюються баталії Української Прем’єр-ліги. Одним з центральних матчів 5-го туру стане зустріч у Києві між луганською Зорею та ковалівським Колосом.

Обидві команди розпочали сезон упевнено: Зоря після чотирьох турів має 7 очок і посідає 5-е місце, а Колос набрав 10 очок та ділить другу сходинку з Шахтарем. При цьому колектив із Ковалівки ще не зазнав поразок і пропустив лише два м’ячі – найкращий показник у лізі.

Зоря: форма та новини

Луганці йдуть серед лідерів за результативністю – 8 забитих голів (більше тільки в Динамо). Команда Віктора Скрипника демонструє атакувальний футбол, хоча стабільності ще бракує.

У міжсезоння Зоря провела контрольний матч з Кудрівкою (2:1), а також оформила кілька кадрових змін: підписала півзахисника Богдана Кушніренка, розірвала контракт з Іваном Гульком і віддала в оренду Тимура Корабліна.

Через травми проти Колоса не зіграють Кирило Дрішлюк та Роман Вантух, зате Владислав Вакула відновився від застуди та готовий допомогти команді.

Орієнтовний склад Зорі: Турбаєвський, Жуніор, Башич, Джордан, Пердута, Попара, Саленко, Мічин, Вакула, Слюсар, Будківський.

Колос: форма та новини

Команда Руслана Костишина стартувала надзвичайно впевнено й уже отримує від експертів аванси як претендент на єврокубки. У контрольному матчі під час паузи Колос зіграв унічию з Поліссям (1:1), де відзначився Ібрагім Кане.

Клуб укріпив склад лівим захисником з Грузії Зурабом Рухадзе, але розірвав контракт з Павлом Оріховським. Також у Оболонь знову орендований Олег Ільїн.

Команда не має кадрових втрат і готова в оптимальному складі вийти на поле.

Орієнтовний склад Колоса: Пахолюк, Цуріков, Краснічі, Козік, Понєдєльнік, Теллес, Ррапай, Гагнідзе, Алефіренко, Гусол, Клімчук.

Турнірний контекст та статистика

Колос – 10 очок після 4 турів, 2–3 місце в таблиці.

Зоря – 7 очок, 5-та позиція.

Колос не програє в чемпіонаті вже 11 матчів поспіль.

В особистих зустрічах перевага за Зорею: 7 перемог у 13 іграх проти 4 перемог Колоса та 2 нічиїх.

Минулого сезону обидва матчі виграв Колос (1:0 та 3:0).

Матч обіцяє стати одним із найцікавіших у турі: атакувальна Зоря проти прагматичного й дисциплінованого Колоса.

Зоря - Колос

