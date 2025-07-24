Правий вінгер юнацької команди Динамо Дмитро Кремчанін офіційно приєднався до луганської Зорі на правах оренди. Про це повідомляє ТаТоТаке.

Після перегляду у таборі луганського клубу тренерський штаб залишився задоволений грою 20-річного футболіста, і Зоря ухвалила рішення орендувати гравця на весь сезон-2025/26.

Кремчанін став уже третім гравцем, якого Зоря орендувала у Динамо цього міжсезоння – раніше до команди приєдналися Роман Саленко та Навін Малиш.

Минулого сезону Кремчанін став найкращим бомбардиром чемпіонату U-19, забивши 23 м’ячі та віддавши 10 результативних передач у 27 матчах. Також він відзначився одним голом у п’яти матчах Юнацької ліги УЄФА.

У сезоні 2024/25 Зоря посіла сьоме місце в УПЛ, набравши 40 очок. Новий чемпіонат команда відкриє 2 серпня матчем проти ЛНЗ