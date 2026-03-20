Яблонська здобула бронзу юніорського чемпіонату світу з лижної акробатики
Судді оцінили виступ українки у 77,80 бала
Українська фристайлістка Діана Яблонська виборола бронзову медаль на юніорському чемпіонаті світу з лижної акробатики. Світова першість триває у швейцарському Айроло.
У фіналі учасниця Олімпійських ігор 2026 виконала складний стрибок bFF — подвійне сальто назад із двома гвинтами. Судді оцінили виступ українки у 77,80 бала, що дозволило їй піднятися на третю сходинку п'єдесталу.
Загалом українську збірну на турнірі представляють дев'ять атлетів.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
