Українські фристайлісти взяли три нагороди на етапі Кубка Європи у Польщі
Українська атлетка Катерина Коцар стала переможницею змагань
близько 1 години тому
Фото: Ski Federation of Ukraine
На змаганнях з біг-ейру в польській Котельниці українські спортсмени здобули повний комплект нагород.
Перемогу у жіночому турнірі святкувала Катерина Коцар, яка тижнем раніше посіла 10-те місце на Олімпійських іграх-2026. Срібну медаль у цій дисциліні виборола Марія Анійчин.
Також на п'єдестал піднявся Орест Коваленко, який фінішував третім у чоловічих змаганнях та здобув бронзову нагороду.
