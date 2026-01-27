Михайло Цирук

У середу, 28 січня, збірна України з футзалу проведе вирішальний поєдинок за вихід до чвертьфіналу Євро-2026. Звичайно, усі ми сподівалися на те, що бронзові призери ЧС та півфіналісти останнього чемпіонату Європи подолають груповий етап значно впевненіше та спокійніше, посядуть перше місце та не будуть тягнути інтригу до останнього туру.

Але не так сталося, як гадалося: у стартовому матчі проти Вірменії синьо-жовтих покарали за зверхність та самовпевненість, і це вже має свої наслідки. Однак нічого страшного, наразі, також не трапилося: путівка до плейоф однозначно у руках підопічних Олександра Косенка, і тепер головне – не примудритися її випустити. Пропонуємо до вашої уваги анонс вирішального матчу української команди на груповому етапі континентальної першості.

Ми втратили перше місце

І це головний та, сподіваємося, найбільш неприємний підсумок групового етапу. Оскільки першим додатковим показником за рівності очок є особисті зустрічі, шість очок, які збірна Вірменії набрала після перемоги над Чехією в другому турі (5:4), гарантують їй перемогу в квартеті.

Можливо, для більшої інтриги УЄФА б не завадило зробити головним з додаткових показників різницю мʼячів, і тоді б мотивація команд залишалася високою до останнього туру. Але це вже хіба на майбутнє, а на цьому турнірі мусимо лише прийняти той факт, що Україна вже точно не посяде перше місце.

Але це не так страшно

Великої біди, насправді, у цьому немає. У другому матчі проти Литви синьо-жовті зробили висновки після поразки вірменам (1:2), і здобули впевнену розгромну перемогу з рахунком 4:1.

Таким чином, для того, аби гарантувати собі другу сходинку та плейоф, в останньому турі підопічним Косенка достатньо зіграти внічию проти Чехії. Для команди нашого рівня це не має бути проблемою. Звісно, чехи - 10-та збірна рейтингу УЄФА, проте ми - пʼята. До того ж українці виграли чотири з шести останніх зустрічей з цим суперником.

Однак навіть не відкриваючи рейтинги, статистику та коефіцієнти букмекерів можна дійти висновку, що Україна – великий фаворит цього матчу. У матчі з Литвою, яку синьо-жовті просто не помітили, чехи ледь-ледь вирвали нічию (3:3), врятувавшись на останніх секундах.

Та й нібито конкурентна поразка 4:5 від Вірменії, насправді, не така й конкурентна. Станом на середину другого тайму вірмени вели 5:2, і лише потім дозволили собі трохи підпустити суперника, але жодних реальних шансів на камбек у Чехії не було.

Тож з путівкою до плейоф усе має бути добре. Якщо українці самі не вигадають собі проблем, не перенервують, чи, боронь Боже, навпаки надмірно розслабляться, наш чвертьфінал не повинен нікуди від нас подітися.

На кого можемо вийти в 1/4?

Покаранням за втрату першого місця могла стати зустріч з дуже складним суперником вже у чвертьфіналі, якими для нас, на цьому рівні, є хіба Іспанія та Португалія. Та й тут українців пронесло. Друге місце нашої групи виходить на переможця групи А, де виступають Франція, Латвія, Хорватія та Грузія.

Найімовірнішим опонентом у 1/4 наразі видається четверта команда останнього чемпіонату світу. Звісно, французи – найменш приємний варіант з-поміж трьох інших, але й боятися їх – зовсім несерйозно.

На відміну від великого футболу, у футзалі збірна Франції зовсім не належить до команд топ-рівня. Уже сам факт участі в престижному турнірі для неї є серйозним досягненням. Минулий чемпіонат світу взагалі став для французів першим в історії, а в континентальній першості Ле Бльо раніше брали участь лише одного разу – на Євро-2018, де не змогли вийти з групи.

Очевидно, що фантастичний результат попереднього мундіалю для французів – це стрибок вище голови, який не зовсім точно відображає їхній реальний статус у світовому футзалі. І в матчі за третє місце того ЧС Україна чітко це продемонструвала: безапеляційна перемога 7:1 дає нам повне право дивитися на можливу зустріч з Францією впевнено.

Скоріше, це французи мають боятися Україну, і цілком могли б подумати про те, аби «злити» своє перше місце й потрапити на Вірменію. Такий варіант теж можливий: потрібно грати внічию з Грузією та сподіватися на перемогу Латвії над Хорватією. Проте не будемо ділити шкуру невбитого ведмедя: проблеми та варіанти французів нас поки точно не обходять. Завдання підопічних Косенка зараз - розібратися з Чехією та гарантувати плейоф, а там уже гратимемо з тим, із ким доведеться.

У матеріалі використані фото Getty images, АФУ