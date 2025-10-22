Головний тренер збірної України U-19 Ігор Москвичов оцінив виступ своїх підопічних на юнацькому Євро-2025 за п'ятибальною шкалою. Синьо-жовті дійшли до півфіналу. Слова фахівця передає пресслужба АФУ.

Насамперед хотів би подякувати Збройним силам України – за те, що ми мали змогу представити нашу країну на найважливішому змаганні в юнацькому футзалі. Кожну хвилину в нашій команді всі розуміли завдяки кому в нас була ця можливість.

Також вдячний керівникам клубів, які розвивають український дитячий футзал. Дякую першим тренерам цих хлопців, які виступили на Чемпіонаті Європи, та загалом усім тренерам, які займаються дитячим футзалом.

По-третє, хотів би подякувати всім тренерам, які працюють з моїми підопічними зараз. І дякую самим хлопцям, які зробили все, що було в їх силах.

Оцінка за п'ятибальною шкалою? Напевно, п’ятірка була б, якби вийшли у фінал. Для цього нам не вистачило майстерності та глибини складу. А так – тверда четвірка.

Пам’ятаєте, як в інтерв’ю після турніру в Поречі я сказав, що ми будемо у фіналі? Так от я впевнений, що якби були лідери, то ми були б у фіналі. Ви знаєте, що Приходько – атакувальний гравець, який може створити момент з нічого, Жуков був найкращим бомбардиром у відборі. Ми втратили двох атакувальних гравців, які могли створити гостроту.

До того ж, ми втратили четвірку, яка була першою у відборі на всіх попередніх турнірах. Цим складом ми вже не зіграємо – це в національній збірній можна отримати травму, а потім повернутися через півроку чи рік. У юнацькій же – завершився вік і все.

Ви правильно кажете, що це вже історія, і її вже не переписати. Дуже шкода, але будемо рухатися далі. Думаю, що перспективи у нашої юнацької збірної є, тому що 6 гравців, які брали участь у Євро-2025, зіграють і на наступній континентальній першості.

Все те, що нам не вдалося у Молдові, постараємося зробити через два роки. Будемо готуватися, покращувати взаєморозуміння між гравцями. Сподіваюся, що нові гравці будуть не слабшими за це покоління.