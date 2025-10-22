Головний тренер збірної України U-19 Ігор Москвичов після виходу до півфіналу юнацького Євро-2025 назвав підопічного, який поїде грати за кордон. Синьо-жовті дійшли до півфіналу. Слова фахівця передає пресслужба АФУ.

У нас дуже великий вибір – є дуже хороші гравці 2008-2009 року народження. У нас буде від 20 до 30 кандидатів, із яких потрібно буде обрати найкращих. Це буде дуже складна робота.

Наприклад, у збірній попереднього скликання було 5-6 лідерів, а решта – всі більш-менш одного рівня. У команді, яка нещодавно виступила на Євро-2025, було 10-12 виконавців одного рівня.

А от у наступному поколінні очікуємо 20-30 кандидатів, тому обирати буде дуже важко. Головне – не помилитися та зробити правильний вибір. І я впевнений, що якщо ми не помилимось з вибором складу, то в нас буде дуже конкурентоздатна команда, яка нарешті побореться з Іспанією та Португалією.

Наразі всі перебувають в Україні, на виду. У грудні ми плануємо організувати збір, щоб приблизно починати розуміти, хто готовий до вимог, хто підходить, а хто ні. Починаючи з грудня вже будемо готуватися до спарингів та будувати нову збірну.

На кого можуть звернути увагу європейські клуби? Скажу відразу – це Артем Малиновський. Він 2009 року народження, тобто на 3 роки молодший, але я не бачив, щоб він десь «тушувався», випадав, а навпаки – нав’язував свою боротьбу. Розуміння футзалу, надзвичайна техніка, хороший дриблінг – у нього все є, тому думаю, що Артем Малиновський перевершить свого брата і змусить говорити про себе.