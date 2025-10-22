Головний тренер збірної України U-19 Ігор Москвичов після завершення боротьби на юнацькому Євро-2025 на стадії півфіналу висловив думку про те, що для цього турніру необхідно запровадити матч за бронзу. Слова фахівця передає пресслужба АФУ.

Для багатьох це дикість… Зараз я перебуваю у Запоріжжі й мені всі кажуть: «Матч за 3-тє місце був би дуже цікавим, ми б усі дивилися та вболівали». УЄФА вкрала видовище та емоції вболівальників – не важливо, позитивні чи негативні. На мою думку, УЄФА відібрала у наших вболівальників радість від перемоги або розпач від поразки. Принаймні вболівальники подивилися б гру та отримали насолоду. Як я вже сказав, це крадіжка ще одного хорошого матчу.

Фінал між Іспанією та Португалією? Що кинулося в обличчя – це те, що вони вдвічі швидше приймають рішення на майданчику. Ми, українці, завжди славилися виходом з оборони в атаку, але Іспанія та Португалія абсолютно не давали нам цього робити. При втраті м’яча вони йшли у такий контр-пресинг, що наші не встигали навіть голову підняти. Ми програли їм у швидкості прийняття рішень та швидкості переходу з оборони в атаку.

Ми не маємо права пропускати голи з контратак, а в півфіналі проти Іспанії ми пропустили 4 чи 5 м’ячів саме після контратак суперника. Сильні сторони іспанців – це контроль м’яча, розхитування захисту, тобто вони забивають з позиційних атак.

Але ми пропустили 5 після контратак – ми не маємо права так грати. Тому ми заслужено програли. Це в нас повинні були бути швидкі контратаки, але їх не сталося. Зрозуміло, що ми завжди технічно виглядали слабшими за португальців, бразильців, іспанців, але ми не маємо права бути повільнішими та поступатися у перехідних фазах.

Я впевнений, що ми потихеньку наближаємося до Португалії та Іспанії. Так, поступилися Португалії 0:4, але я не можу сказати, що на майданчику була повна домінація Португалії. Так, на початку вони були трохи кращими, але забили б ми свій гол, може навіть два – невідомо, як склалася б гра.

Втім, ми поки що десь ментальні слабші, не віримо у свій успіх. Будемо готувати нове покоління до перемог, прищеплювати юним гравцям упевненість у собі, щоб вони відчували, що здатні виграти в будь-якої команди.