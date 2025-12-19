Сергій Разумовський

Збірна України з футзалу проведе перший із двох товариських матчів проти Португалії в межах підготовки до Євро-2026. Стартовий поєдинок заплановано на п’ятницю, 19 грудня, а обидві зустрічі відбудуться в місті Тавіра та розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Ексклюзивну пряму трансляцію спарингів покаже медіасервіс MEGOGO: перегляд буде доступний на OTT-платформі за передплатами Спорт та в усіх MEGOPACK. Крім того, трансляція йтиме на телеканалі MEGOGO Спорт в ефірі Т2 і в кабельних мережах. Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого наступного року на аренах латвійської Риги, литовського Каунаса та словенської Любляни.

👥 Кого викликано на збір збірної України

🧤 Воротарі: Юрій Савенко (Kyiv Futsal Київ), Олександр Сухов (ХІТ Київ), Іван Бєлімов (Каспій, Казахстан).

⚽️ Польові гравці: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Андрій Мельник, Владислав Первєєв (усі — ХІТ Київ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин, Ростислав Семенченко (усі — Євробус, Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва — Ураган Івано-Франківськ), Ігор Корсун (Осасуна Магна, Іспанія), Микола Микитюк (Рібера Наварра, Іспанія).