Жіноча збірна України з футзалу вдруге розгромила Словаччину в контрольному матчі
Хет-трик у складі синьо-жовтих зробила Дар’я Ковшик
близько 2 годин тому
Фото: futsalslovakia.sk
Жіноча збірна України з футзалу вдруге поспіль розгромила команду Словаччини в межах підготовки до кваліфікації чемпіонату Європи-2027.
Повторний контрольний поєдинок завершився з рахунком 7:1 на користь українок.
Синбо-жовті забезпечили собі перевагу ще в першому таймі, забивши чотири м’ячі. Найрезультативнішою гравчинею матчу стала Дар’я Ковшик, яка оформила хет-трик.
Нагадаємо, у попередньому спарингу українки перемогли Словаччину з рахунком 7:0.
Поділитись
