Сергій Стаднюк

У литовському Каунасі відбулася процедура жеребкування фінальної частини Євро-2026 з футзалу, яка пройшла 24 жовтня. Напередодні 16 збірних розподілили по чотирьох кошиках відповідно до рейтингу національних команд станом на 25 вересня. Команда Олександра Косенка опинилася у першому кошику.

Під час жеребкування УЄФА розвів по різних групах збірні України та білорусі. Крім того, країни-господарки були автоматично розподілені по різних квартетах: Латвія – до групи A, Литва – до групи B, Словенія – до групи C. За підсумками жеребкування збірна України потрапила до групи B разом із Литвою, Вірменією та Чехією.

Євро-2026 відбудеться з 21 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках Риги (Латвія), Каунаса (Литва) та Любляни (Словенія).

Усі групи чемпіонату Європи-2026

Група А: Латвія, Хорватія, Грузія, Франція.

Група В: Литва, Вірменія, Чехія, Україна.

Група С: Словенія, білорусь, Іспанія, Бельгія.

Група D: Італія, Угорщина, Португалія, Польща.

❗️ По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу.

Сформувалася й сітка плей-оф Євро-2026.

Чвертьфінал

1. Переможець групи B – друге місце групи A

2. Переможець групи A – друге місце групи B

3. Переможець групи C – друге місце групи D

4. Переможець групи D – друге місце групи C

Півфінал

5. Переможець чвертьфіналу 2 — переможець чвертьфіналу 4

6. Переможець чвертьфіналу 1 — переможець чвертьфіналу 3

