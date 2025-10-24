Збірна України дізналася своїх суперників на Євро-2026
На кого вийшли синьо-жовті на чемпіонаті Європи і який подальший шлях?
близько 1 години тому
У литовському Каунасі відбулася процедура жеребкування фінальної частини Євро-2026 з футзалу, яка пройшла 24 жовтня. Напередодні 16 збірних розподілили по чотирьох кошиках відповідно до рейтингу національних команд станом на 25 вересня. Команда Олександра Косенка опинилася у першому кошику.
Під час жеребкування УЄФА розвів по різних групах збірні України та білорусі. Крім того, країни-господарки були автоматично розподілені по різних квартетах: Латвія – до групи A, Литва – до групи B, Словенія – до групи C. За підсумками жеребкування збірна України потрапила до групи B разом із Литвою, Вірменією та Чехією.
Євро-2026 відбудеться з 21 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках Риги (Латвія), Каунаса (Литва) та Любляни (Словенія).
Усі групи чемпіонату Європи-2026
Група А: Латвія, Хорватія, Грузія, Франція.
Група В: Литва, Вірменія, Чехія, Україна.
Група С: Словенія, білорусь, Іспанія, Бельгія.
Група D: Італія, Угорщина, Португалія, Польща.
❗️ По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу.
Сформувалася й сітка плей-оф Євро-2026.
Чвертьфінал
1. Переможець групи B – друге місце групи A
2. Переможець групи A – друге місце групи B
3. Переможець групи C – друге місце групи D
4. Переможець групи D – друге місце групи C
Півфінал
5. Переможець чвертьфіналу 2 — переможець чвертьфіналу 4
6. Переможець чвертьфіналу 1 — переможець чвертьфіналу 3