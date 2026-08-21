Чепурний вийшов у два особисті фінали на Євро зі спортивної гімнастики
Медальні змагання відбудуться у суботу, 22 серпня
Назар Чепурний / Фото - Facebook
У Загребі (Хорватія) продовжується чемпіонат Європи-2026 зі спортивної гімнастики.
Український атлет, який змагався поза командою, Назар Чепурний, вийшов у два особисті фінали – у вправах на паралельних брусах та опорному стрибку.
У кваліфікації опорного стрибка Чепурний показав другий результат, а у вправах на паралельних брусах – 5-й.
Медальні змагання відбудуться у суботу, 22 серпня, початок – о 17.30. Трансляція буде доступна на «Суспільне спорт».
Нагадаємо, що раніше збірна України забезпечила собі участь на чемпіонаті світу-2026.