Володимир Кириченко

У Загребі (Хорватія) продовжується чемпіонат Європи-2026 зі спортивної гімнастики.

Український атлет, який змагався поза командою, Назар Чепурний, вийшов у два особисті фінали – у вправах на паралельних брусах та опорному стрибку.

У кваліфікації опорного стрибка Чепурний показав другий результат, а у вправах на паралельних брусах – 5-й.

Медальні змагання відбудуться у суботу, 22 серпня, початок – о 17.30. Трансляція буде доступна на «Суспільне спорт».

Нагадаємо, що раніше збірна України забезпечила собі участь на чемпіонаті світу-2026.