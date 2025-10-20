Володимир Кириченко

Дворазовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики філіппінець Карлос Юло повідомив, що через травму на чемпіонаті світу-2025 змагатиметься у двох дисциплінах – вільних вправах та опорному стрибку.

25-річний спортсмен приблизно за 2 місяці до турніру отримав травму зап’ястя через перенавантаження під час спроби освоїти новий зіскок із паралельних брусів. Цитує Юло прес-служба МОК.

«Я все ще хочу відчути смак змагань. Це зараз для мене найважливіше. У мене були проблеми із зап’ястями, я трохи перестарався. Моя мета – показати красиву гімнастику, бути справді граціозним. Я хочу показати справді якісну й витончену гімнастику. Я просто дуже радий, що можу змагатися».

Карлос минулого літа завоював золото Олімпіади-2024 у вільних вправах та опорному стрибку. Саме у цих дисциплінах атлет виступить на ЧС-2025.

У його активі також дві золоті нагороди чемпіонатів світу – у вільних вправах (2019) та опорному стрибку (2021).

ЧС-2025 зі спортивної гімнастики проходить в Джакарті, Індонезія, з 19 по 25 жовтня.

