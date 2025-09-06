Радівілов – про склад України на ЧС-2025: «Нам там нічого не світить...»
Наставник нашої команди не виключив ротацію
19 хвилин тому
Діана Лобок / Фото - Суспільне Спорт
Старший тренер жіночої збірної України зі спортивної гімнастики Ігор Радівілов для Суспільне Спорт прокоментував заявку збірної на чемпіонат світу-2025.
«П’ять спортсменок готуються, але завжди можна замінити.
Сподіваюся, що в цих дівчат не буде травм, і вони зможуть виконати свою роботу. На сьогодні треба бути реалістами: нам там нічого не світить, але процес іде, і їм треба вчитися».
Світова першість пройде в Індонезії з 19 по 25 жовтня.
Склад збірної України чемпіонат світу-2025.