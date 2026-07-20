Денис Сєдашов

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв заявив про бажання взяти участь в Олімпійських іграх 2028 року та поборотися за нагороди.

За словами українського гімнаста, він відновився після ушкоджень і зараз зосереджений на підготовці до найближчого чемпіонату світу. Слова наводить Blik.ua.

Наприкінці 2025 року я 5-6 місяців відновлювався від травм. Зараз, слава Богу, більш-менш себе нормально почуваю. Дуже хочу підготуватися до чемпіонату світу. У мене є мета – поїхати до Лос-Анджелесу на Олімпіаду у 2028-му і поборотися за медаль. Розумію, що я це можу. Я не хапаю зірок з неба, не кажу, що стану олімпійським чемпіоном. Але за бронзу, срібло поборотися – чому ні? Головне – потрапити у фінал. Олег Верняєв

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