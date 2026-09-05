Українські гімнасти потрапили в один потік з росіянами у чоловічій кваліфікації ЧС-2026
World Gymnastics нічого не хоче бачити
Відбулося жеребкування чоловічої кваліфікації на чемпіонаті світу-2026 зі спортивної гімнастики у Роттердамі (Нідерланди).
Українські спортсмени мають виступити в одному потоці зі спортсменами з російськими паспортами, які представлені як команда World Gymnastics 2.
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Раніше за результатами жеребкування Євро-2026 чоловіча збірна України потрапила до однієї кваліфікаційної групи зі збірною Білорусі. Тоді Українська федерація гімнастики (УФГ) звернулася до European Gymnastics з проханням розподілити збірні до різних груп і це прохання задовольнили.
Чемпіонат світу пройде з 17 до 25 жовтня.
Нагадаємо, Назар Чепурний виграв чемпіонат Європи-2026 в опорному стрибку.