«Зараз ідеться про те, аби мене поставили на Кубки світового виклику, які будуть у вересні. Я поки не розумію позицію головного тренера: я з ним розмовляв, і він сказав, що його особиста позиція – мене не ставити. Мовляв, ти – молодець, але не змагаєшся. Я цього не розумію.

Я розмовляв з керівництвом Міністерства. Розмовляв з (президенткою федерації) Іриною Дерюгіною – вона начебто підтримує цю ідею. Зараз усі організаційні моменти – і дай Боже, вже у вересні я буду змагатися.

Авжеж, дивлюся (в бік ЧС-2026). Для цього я на Кубку виклику й хочу виступити. У мене півтора року не було досвіду міжнародних змагань».