Верняєв вперше за півтора року може виступити на міжнародній арені
Титулований гімнаст провів розмову з Дерюгіною
Олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв для Суспільне Спорт розповів, коли планує повернутись до виступів на турнірах.
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«Зараз ідеться про те, аби мене поставили на Кубки світового виклику, які будуть у вересні. Я поки не розумію позицію головного тренера: я з ним розмовляв, і він сказав, що його особиста позиція – мене не ставити. Мовляв, ти – молодець, але не змагаєшся. Я цього не розумію.
Я розмовляв з керівництвом Міністерства. Розмовляв з (президенткою федерації) Іриною Дерюгіною – вона начебто підтримує цю ідею. Зараз усі організаційні моменти – і дай Боже, вже у вересні я буду змагатися.
Авжеж, дивлюся (в бік ЧС-2026). Для цього я на Кубку виклику й хочу виступити. У мене півтора року не було досвіду міжнародних змагань».
Передостанній етап Кубка світового виклику пройде 18-20 вересня, останній – 26-27 вересня.
Останній раз 32-річний Олег виступав на етапі Кубка світу в березні 2024 року в Баку, де став п’ятим у змаганнях на паралельних брусах. Після цього український гімнаст взяв участь лише у трьох великих міжнародних турнірах – Олімпіаді-2024 та двох чемпіонатах Європи.
Нагадаємо, Верняєв оцінив імовірність участі в Олімпіаді-2028.