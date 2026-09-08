«Запал є». Верняєв оцінив імовірність участі в Олімпіаді-2028
Український гімнаст оцінив свої шанси на участь у четвертій Олімпіаді
Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв не відкидає можливості виступити на Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі. Слова наводить Суспільне Спорт.
Дай Боже дожити до 2028 року. Запал є, сили і бажання є. Аби все було нормально.
32-річний українець на Олімпіаді у 2016 році в Ріо він здобув золото та срібло турніру.
«В Україні є все необхідне, щоб готуватися до найважливіших стартів». Верняєв відповів Чепурному?
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