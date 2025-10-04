Головний тренер Галичанки Віталій Андронов прокоментував поразку своєї команди у Кубку виклику з гандболу, в якому українки поступилися іспанському Беті-Онаку.

Це була справжня кубкова гра. Я не можу сказати нічого поганого на адресу своїх дівча. Так, десь не вистачило дисципліни та реалізації. Не змогли впоратися з лінійною суперниць. В першому таймі не спрацювала психологія, був тиск, знову ж таки не було реалізації, тому такий результат. Прикро, що ми не виграли.

Дякую дівчатам за самовідданість. Ми будемо працювати. У нас складний графік, але ми не опускаємо голову.