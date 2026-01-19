Денис Сєдашов

Голкіпер збірної України з гандболу Антон Терехов завершив виступи у складі національної команди після матчу проти Чехії на чемпіонаті Європи-2026.

Про рішення 32-річного воротаря повідомив головний тренер збірної Вадим Бражник в коментарі для Суспільне Спорт. Саме поєдинок із Чехією став для Терехова останнім у футболці національної команди.

Антон дебютував за збірну України у січні 2018 року в матчі проти Фарерських островів. Сезон-2025/26 став для нього дев’ятим у складі збірної.

За кар’єру Терехов зіграв на трьох чемпіонатах Європи — 2020, 2022 та 2026 років.

Збірна України на мінорній ноті завершила виступи на Євро-2026.