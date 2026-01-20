Україна — Чехія: відеоогляд матчу чемпіонату Європи-2026
Синьо-жовті зазнали третьої поразки поспіль
12 хвилин тому
Фото: ФГУ
Збірна України з гандболу зазнала третьої поразки поспіль на чемпіонаті Європи-2026. У матчі заключного туру континентальної першості «синьо-жовті» поступилися національній команді Чехії.
ЧЄ-2026 з гандболу. 3-й тур
Чехія – Україна – 38:29 (17:14)
Вашій увазі відеоогляд матчу
Фіаско збірної України проти Франції – повторення найбільшої поразки в історії Євро.
