Галичанка обіграла Спартак і завоювала Кубок України
Львівська Галичанка стала переможцем Кубка України з гандболу серед жіночих команд сезону-2025/26. У фінальному поєдинку львів'янки впевнено переграли київський Спартак-ШВСМ із рахунком 35:27.
Найрезультативнішим гравцем у складі переможниць стала Олеся Дяченко, яка закинула 12 м'ячів.
Ця перемога дозволила Галичанці оформити «золотий дубль» у поточному сезоні, адже раніше команда також достроково виграла чемпіонат України (Суперлігу).
У матчі за третє місце та бронзові нагороди Кубка України ужгородські Карпати розгромно перемогли команду Рівне-ДЮСШ 4 з рахунком 45:22.
