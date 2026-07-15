Денис Сєдашов

Міжнародна федерація гандболу (IHF) ухвалила рішення скасувати санкцій з росії та білорусі.

Тепер збірні та клуби цих країн можуть брати участь у міжнародних змаганнях з використанням національної символіки — прапора та гімну.

Гандбол став другим командним видом спорту, який повернув представників рф та білорусі до змагань після оновлення рекомендацій МОК.

Раніше аналогічне рішення ухвалила Міжнародна федерація волейболу.

EHF допустила росіян до юніорських та молодіжних турнірів в нейтральному статусі.