Денис Сєдашов

Гандбольні клуби Мотор (чоловіки) та Галичанка (жінки) представлятимуть Україну на міжнародній арені в новому єврокубковому сезоні. Обидві команди розпочнуть свої виступи безпосередньо з другого раунду Кубка ЄГФ (EHF Euro Cup).

Завдяки високому рейтингу запорізький Мотор напряму відібрався до другого раунду чоловічого турніру. Свого першого суперника команда дізнається після жеребкування. Поєдинки цієї стадії заплановані на 17/18 та 24/25 жовтня.

Львівська Галичанка також стартуватиме з другого етапу відбору у жіночому Кубку ЄГФ. Свою суперницю український клуб дізнається під час жеребкування, яке відбудеться найближчого вівторка, 14 липня. Матчі цієї стадії пройдуть 3/4 та 10/11 жовтня.

Запорізький Мотор переміг Донбас і здобув 12-й Кубок України в історії.