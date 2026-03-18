Гандбол. Кваліфікація на ЧС-2027. Україна – Словаччина. Відеотрансляція
Переможець протистояння зіграє зі збірною Північної Македонії
6 хвилин тому
Збірна України / Фото - ФГУ
Сьогодні, 18 березня, чоловіча збірна України з гандболу проведе матч у кваліфікації чемпіонату світу-2027.
Команда Вадима Бражника зіграє проти Словаччини. Початок – о 20.30.
Другий матч відбудеться 22 березня. Переможець протистояння Україна – Словаччина вийде до 3-го етапу відбору, де зіграє зі збірною Північної Македонії.
Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Другий раунд
Напередодні тренерський штаб збірної України з гандболу назвав склад на матчі відбору ЧС-2027 проти Словаччини.
Матеріали по темі
«Перший тайм був непоганий, а другий…»: Турченко — про поразку України від Чехії
близько 2 місяців тому