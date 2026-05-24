Денис Сєдашов

Запорізький Мотор переміг Донбас у фінальному матчі Кубка України сезону-2025/2026 з гандболу.

Найціннішим гравцем (MVP) поєдинку став лівий крайній запоріжців Данило Рагозін.

Для Мотора цей Кубок став 12-м в історії клубу. Донбас поступився у фіналі втретє і поки жодного разу не вигравав цей трофей.

Гандбол. Кубок України. Фінал

Мотор – Донбас – 47:28

Завдяки цьому успіху Мотор оформив требл у поточному сезоні. Раніше запорізька команда виграла чемпіонат України та завоювала Суперкубок країни.

