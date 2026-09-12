Мотор здобув Суперкубок України-2026 з гандболу
Команда із Запоріжжя перемогла Одесу
Запорізький Мотор здобув перемогу над Одесою в матчі за Суперкубок України-2026 з гандболу.
У сезоні-2025/26 Мотор виграв всі три національні трофеї — чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.
Гандбол. Суперкубок України-2026. Чоловіки
Мотор — Одеса 53:43 (32:21)
У жіночому Суперкубку України львівська Галичанка обіграла ужгородські Карпати (48:36).
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Поділитись